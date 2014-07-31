Применить новый дизайн для страниц

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок153 просмотра

Для действующего сайта интернет-магазина электротехники модифицировать дизайн страниц «О нас», «Оплата», «Доставка» согласно с дизайн-макетом.

Сайт работает на самописном движке.

Текст перечисленных страниц редактируется через БД.

Дизайн макет будет выслан исполнителю. В заявках указывайте пожалуйста примерные сроки и стоимость работ.

11 лет назад
agart_tr
45 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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