Необходимо подправить таблицу в css

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Завершен22 заявки233 просмотра

Необходимо подправить таблицу через css, сделать её красивее (добавить тени, стили и тд.)

CSS
11 лет назад
vmir-w
44 года
12 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

Grigorius
Григорий 
33 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$5
1 день
Работа выполнена быстро и качественно в соответствии с ТЗ. Спасибо за сотрудничество.
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Заявки фрилансеров

Grigorius
Григорий 
33 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад

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