WebAsyst - небольшая доработка магазина

Существует текущий сайт http://co1.kz/ . админка WordPress требуется доработать сайт, добавив на него 2 вещи: 1. срок ношения http://lensmark.kz/ 2. выбор базовой кривизны http://lensmark.kz/ бюджет: 2 200 руб. на КИВИ
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Здравствуйте. Необходимо немного доработать поиск для интернет-магазина работающем на WebAsyst.
Поиск в категориях не ищет по брендам, если название бренда имеет два слова: "Brand one", а так же поиск не работает в некоторых категориях, если в бренде имеется и одно слово: "Brand".
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