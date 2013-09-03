WebAsyst - небольшая доработка магазина

Здравствуйте. Необходимо немного доработать поиск для интернет-магазина работающем на WebAsyst.

Поиск в категориях не ищет по брендам, если название бренда имеет два слова: "Brand one", а так же поиск не работает в некоторых категориях, если в бренде имеется и одно слово: "Brand".