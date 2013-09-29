Доработка по интернет-магазину

$500
Интернет-магазиныЗавершен4 заявки209 просмотров
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Добрый день!

Прошу помочь!

Нужна или доработка Интернет-магазина на существующем движке (ВамШоп) или переустановка на новый движок с учетом необходимых функциональностей сайта.

Сайт: www.runail-shop.kz

Я владелец сайта, не посредник.

Прошу откликнуться грамотных специалистов.

ТЗ есть (во вложении)

10 лет назад
DenzelCH
37 летКазахстан
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
jdiond
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$500
10 дней
Начали с Виталием сотрудничество после того, как долго искал Исполнителя, и пару раз попал на деньги (предоплата Исполнителю, а потом его пропажа вместе с деньгами) и зря потраченное время на объяснения с другими Исполнителями, которые почему то потом отказывались делать, хотя сперва говория ДА ДА ДА , - сделаем без проблем. Задача по ТЗ стояла, скажем так, достаточно серьезная. Нужен был человек, который сделает. ТЗ было - написано было мной лично из тех соображений, что имел о новом Интернет-магазине.Имелся старый сайт на движке VAM SHOP, не удовлетворяющий меня фунцкционалом, стояла задача, ИЛИ дописать старый движок, ИЛИ переставить интернет-магазина на другой движок, с многочисленными измененями, в том числе и дизайна тоже. Виталий предложил переставить магазин на Joomla 3.0. Почитав отзывы об этом движке я согласился. Вариант оплаты с моей стороны был уже жестко обозначен - Безопасная сделка, и никаких предоплат. Виталий согласился на этой условие.Начали работать. Как факт - работа выполнена, от срока сдачи +2 дня. Даже не стоит обращать на это внимание, потому что и меня иной раз не было на месте, чтобы обсудить кое - какие нюансы, в такой обширной работе это мелочи. Человек - Исполнитель , что сказать до мозга и костей - сказали - сделал, ещё что- то сказали - сделал, НО, все в рамках ТЗ, хотя не стоит скрывать, что в процессе работы было несколько нюансов, выходивших за рамки ТЗ, - тоже были выполнены Виталием. В целом, Виталий почти всегда на скайпе. На вопросы отвечает корректно, если и не сразу, но отвечает. Не помню, чтобы он пропадал на долго. аЧто бы хотелось от Виталия, в будущей работе - побольше от него предложений, креатива что ли... А так, всецело рекомендую его, как Исполнителя. Буду рад с ним продолжить сотрудничество не только по этому, но и по другим проектам. РЕКОМЕНДАЦИИ: хорошо подготовленное ТЗ в адрес Виталия. P.S. Всем, кто читает: """" Я много прошел, хоть и отзывов у меня мало, но как простой обыватель ДАЮ СОВЕТ -- - - - РАБОТАЙТЕ только через БЕЗОПАСНУЮ СДЕЛКУ, чтобы не было огорчений у Вас. Если Иполнитель компетентен, он принимает это условие и делает, если нет - не заморачивайтесь, найдите Исполнителя, который примет условие - Безопасная сделка и выполнит работу. Другого вариант в сети я не нашел. Кидалова на биржах ВАЛОМ!!! """
Очень понравилось сотрудничество с Денисом. Начали работу без лишних вопросов и проблем. Работали через СБС (Сервис безопасных сделок). В первых же день был составлен договор и сделка, так же приняли проект. По окончании работы и соглашении проекта, деньги были успешно переведены. ТЗ было предоставлено в лучшем виде. Вопросов почти не было. Всегда на связи, так что с ответами на вопросы по проекту проблем никаких. Рад сотрудничеству. Рекомендую!
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