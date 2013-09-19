Привести в порядок шаблон на PrestaShop

Есть пара работающих магазинов плюс 3 запущеных магазина и один в стадии разработки.. Основные магазины на х-карт Все остальное –самописные движки... Необходимо на тендерной основе сделать работы по их реанимации, (редизайн, банерная система, аудит, перенос ...
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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Есть шаблон на Prestashop в первоначальном виде, т.е. не русифицирован, изображений нет и т.п. Необходимо привести шаблон в порядок. Пишите цену вопроса и сроки.
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