Привести в порядок шаблон на PrestaShop

Интернет-магазиныЗавершен2 заявки158 просмотров
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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Есть шаблон на Prestashop в первоначальном виде, т.е. не русифицирован, изображений нет и т.п. Необходимо привести шаблон в порядок. Пишите цену вопроса и сроки.

Prestashop
10 лет назад
nikviktr
44 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Framework
Виталий 
31 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
день назад
10 лет назад
$80
4 дня
Спасибо! Отличная работа - качественно и в срок! Рекомендую!
Николай приятный в общении заказчик,всегда на связи,четкая подача ТЗ. Нащет оплаты то тут проблем нету. Спасибо за работу.
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