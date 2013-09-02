Доработка интернет магазина на WordPress

Интернет-магазиныЗакрыт3 заявки132 просмотра
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Нужен профессионал по WordPress, который может внести ряд доработок для интернет – магазина 8044.com.ua/. В ТЗ всё подробно описано. Предлагайте цену и сроки

WordPress
10 лет назад
uaanna
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
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