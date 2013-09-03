Шаблон + ShopScript

На базе ShopScript 5(или не 5? или не shopscript?) сделать рабочий магазин по продаже автомобильных шин и дисков, используя купленный шаблон (например этот http://www.templatemonster.com/demo/27693.html, или другой шаблон с этого или другого сайта на усмотрение исполнителя, но по согласованию с заказчиком)

Что должен включать сайт:

- Главная страница

- Информационные страницы (4-5 инфо-страниц, одинаковых по дизайну)

- Страница товара с большой фотографией и разными характеристиками - типоразмерами шин (производитель + 3 параметра)

- Страница заголовка раздела - заголовки о производителю, заголовки по диаметру, распродажа, хит продаж.

- Фильтр по подбору автошин по размеру, фильтр подбора по марке авто (вероятно вот этот надо купить http://www.brilliantcontract.net/index.php, но надо, чтобы по дизайну вписывался) и установить на сайт

Это задача минимум.

Нужны цена и срок исполнения.

Кроме вышеперечисленного, Дополнительно:

1)заполнение сайта товарами (есть файлы xls поставщиков), есть фотографии.

Вроде бы в шопскрипте это делается быстро и удобно, но все равно это работа и она стоит денег)

2)нужна заполненная база данных по автомобилям и типорпзмерам шин (соответствие одного с другим). У всех конкурентов это есть, вероятно где-то в сети тоже это есть, надо просто найти.

3)генерация файла для яндекс-маркета и регистрация в последнем с экспортом прайс-листа и т.д. Это тоже вроде не сложно, но важен конечный положительный результат.

4)поддержка работоспособности сайта, возможно SEO- оптимизация.

Сайт предполагается реализовать на базе ShopScript 5, но мы готовы рассмотреть варианты.