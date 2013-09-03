Шаблон + ShopScript

Существует текущий сайт http://co1.kz/ . админка WordPress требуется доработать сайт, добавив на него 2 вещи: 1. срок ношения http://lensmark.kz/ 2. выбор базовой кривизны http://lensmark.kz/ бюджет: 2 200 руб. на КИВИ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На базе ShopScript 5(или не 5? или не shopscript?) сделать рабочий магазин по продаже автомобильных шин и дисков, используя купленный шаблон (например этот http://www.templatemonster.com/demo/27693.html, или другой шаблон с этого или другого сайта на усмотрение исполнителя, но по согласованию с заказчиком)
Что должен включать сайт:
- Главная страница
- Информационные страницы (4-5 инфо-страниц, одинаковых по дизайну)
- Страница товара с большой фотографией и разными характеристиками - типоразмерами шин (производитель + 3 параметра)
- Страница заголовка раздела - заголовки о производителю, заголовки по диаметру, распродажа, хит продаж.
- Фильтр по подбору автошин по размеру, фильтр подбора по марке авто (вероятно вот этот надо купить http://www.brilliantcontract.net/index.php, но надо, чтобы по дизайну вписывался) и установить на сайт
Это задача минимум.
Нужны цена и срок исполнения.
Кроме вышеперечисленного, Дополнительно:
1)заполнение сайта товарами (есть файлы xls поставщиков), есть фотографии.
Вроде бы в шопскрипте это делается быстро и удобно, но все равно это работа и она стоит денег)
2)нужна заполненная база данных по автомобилям и типорпзмерам шин (соответствие одного с другим). У всех конкурентов это есть, вероятно где-то в сети тоже это есть, надо просто найти.
3)генерация файла для яндекс-маркета и регистрация в последнем с экспортом прайс-листа и т.д. Это тоже вроде не сложно, но важен конечный положительный результат.
4)поддержка работоспособности сайта, возможно SEO- оптимизация.
Сайт предполагается реализовать на базе ShopScript 5, но мы готовы рассмотреть варианты.
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