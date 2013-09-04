Доработать функционал на сайте

Всем привет! Срочно нужна помощь. Есть магазин http://deustoys.ru Перестало работать стандартное оформление заказа. Двиг, если не ошибаюсь Store 1.5.1.3 Доходит поэтапно до заполнения контактной информации и после нажатия далее, ничего не происходит. Нужно исправить как можно быстрее и как можно дешевле. Оплата ...