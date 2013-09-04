Доработать функционал на сайте

$100
Интернет-магазиныЗакрыт4 заявки225 просмотров
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Существует текущий сайт http://co1.kz/ . админка WordPress

требуется доработать сайт, добавив на него 2 вещи:

1. срок ношения http://lensmark.kz/

2. выбор базовой кривизны http://lensmark.kz/

бюджет: 2 200 руб. на КИВИ

10 лет назад
yana_baranova
Яна 
37 летКазахстан
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
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