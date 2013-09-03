Настроить форму заказа

Заказчик повел себя неадкватно. Отказался оплачивать расширение которое я купил и установил. Претензий к работе и функционалу расширения не было. От работы я отказался, все откатил как было и соотвественно какие-либо плохие или хорошие отзывы неуместны. А вообще отрицательный отзыв - характеризует заказчика. Фактически, откатив все назад, я никакой работы не выполнил, оплатить потраченное время не просил, потерял 50$ на расширении, которое оказывается никто не просил покупать, хотя в заявке я четко указал, что требуемый функционал достигается путем установки расширения, потерял кучу времени, и в результате - отрицательный отзыв. Сайт вообще прелесть. В начале несколько часов не было доступа к БД, а потом всю дорогу одни траблы вместо нормальной работы. Не удивлюсь, если на сайте использовался варезный шаблон с кучей "подарков". Выкладывание переписки в отзыв - вообще "жесть". Скрывать лично мне нечего, но нормы приличия у заказчика на "высшем уровне".