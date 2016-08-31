Адаптивная верстка и установка на WordPress

Добрый день! Есть шаблон: http://preview.themeforest.net/item/altron-multipurpose-landing-page-template/full_screen_preview/17358661 1. В раздел "Цены" необходимо добавить карусель, состоящую из 3-х слайдов и добавить подменю: local seo- social media- other services. Как здесь: https://localfame.co.uk/packages/ 2. В этом же разделе добавить всплывающие блоки при наведении на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Адаптивная верстка и установка на CMS WordPress из PSD макета.
12 страниц psd. Контент-проект по типу лэндинга.
- Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добрый день, Имеется дизайн интернет-магазина, нужно натянуть его на Simpla CMS. Напишите стоимость обычной верстки и отдельно стоимость адаптивной и срок работы.HTML-верстка5 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходима верстка сайта, интеграция и запуск с CMS - MODxRevo, либо Drupal. Дизайн сайта в psd со всеми слоями предоставлюисполнителю. Страницы сайта во вложенном файле в jpg (смотрите под заказом). На пару страницах будут незначительные функциональныеуточнения, дополнения. Уточнения по ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Сайт на движке DLE http://digitopelectric.ru/ Необходимо произвести доработки: 1. На каждой карточке товара, во вкладке "Скачать инструкцию" добавить "скачать фотографии + название товара" если заполнено поле с адресом архива (добавить новое поле), вкладку переименовать на "Скачать инструкцию и ...Завершен7 лет назад
Необходимо сделать класс для верстки ячеек таблицы, как в примере на картинке. Т.е. прописывая класс к некоторым ячейкам таблицы, текст в ячейке будет обладать свойствами - выравнивание по правому краю с определенным отступом.HTML-верстка7 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо сверстать сайт без использования JavaScript, все динамические элементы (слайдер, выпадающие меню) только на css. Если рабочая область больше 1200px то показывается версия для ПК, если меньше, то для Мобильных устройств Версия для ПК: Шапка всегда 1200px, лишь ...Завершен7 лет назад
Необходимо сверстать landing page строительной тематики. Подробности обговариваются с кандидатами.Закрыт7 лет назад
- $50
Нужно сверстать лендинг по макету, нужно плавающее меню как тут aqspa.ru в мобильной версии кнопка меню, плюс на интерактивной картинке "что обычно есть в турецкой бане " должны быть лупы с подсказками , как тут http://stroyfond.ru/ На интерактивной карте, ...Завершен7 лет назад
- $30
Добрый день! Имеется верстка сайта-бутстрап (сайт визитка, с портфолио),По верстке надо немного доделать, подправить или добавить, Также требуется установить движок, можно или вордпресс или сделать самописную или на усмотрение, управление должно быть не сложное. Сам сайт надо ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт7 лет назад
К заданию прикреплен документ в формате PDF, который необходимо сверстать в HTML. Документ должен подстраиваться под формат страницы - Альбомная или Книжная.Завершен7 лет назад