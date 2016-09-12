Сотрудничаем уже больше года. Адекватно оценивает и проверяет работу, все замечания только по делу (нет такого "сделай семь красных линий..."). Платит хорошо и сразу без задержек. Работать с Юрием одно удовольствие! Таких клиентов еще поискать нужно :)