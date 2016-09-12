sergey_shamrikov

Сергей sergey_shamrikov

 
35 летУкраина/Николаев
10 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Кроссбраузерная валидная верстка, HTML5, CSS3, JS, jQuery

Навыки:

  • HTML5, CSS3, jQuery.
  • Кроссбраузерность.
  • Блочная фиксированная / резиновая верстка.
  • Адаптивная верстка.
  • Responsive.
  • Bootstrap 3.
  • LESS/SCSS
  • GulpJS
  • Git
  • Parallax scrolling.
  • Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • Соблюдение стандартов W3C.
  • Адаптация / внедрение плагинов.
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).

    • Мои контакты:

    Skype: sergey_shamrikov

    e-mail: [email protected]

    tel.: +3 8(093) 550 73 10

    JavascriptHTMLBootstrapjQuerySCSSGit
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    Отзывы заказчиков
    nolesxp
    Юрий 
    38 летЛатвия
    17 лет в сервисе
    Был
    17 дней назад
    $60
    10 баллов
    7 лет назад
    Верстка страницы
    Как всегда отличная работа! Рекомендую!
    Сотрудничаем уже больше года. Адекватно оценивает и проверяет работу, все замечания только по делу (нет такого "сделай семь красных линий..."). Платит хорошо и сразу без задержек. Работать с Юрием одно удовольствие! Таких клиентов еще поискать нужно :)
    Ответный отзыв
    HTML-верстка
    1 отзыв
    $15/час
    от $30от 1 дня
    #1206