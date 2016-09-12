Кроссбраузерная валидная верстка, HTML5, CSS3, JS, jQuery
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Мои контакты:
Skype: sergey_shamrikov
e-mail: [email protected]
tel.: +3 8(093) 550 73 10
Портфолио
- Селенцин219 просмотров
- Магазин мебели "На диване"174 просмотра
Отзывы заказчиков
$60
10 баллов
7 лет назад
Как всегда отличная работа! Рекомендую!
Ответный отзыв
Сотрудничаем уже больше года. Адекватно оценивает и проверяет работу, все замечания только по делу (нет такого "сделай семь красных линий..."). Платит хорошо и сразу без задержек. Работать с Юрием одно удовольствие! Таких клиентов еще поискать нужно :)
HTML-верстка
1 отзыв
$15/час
от $30от 1 дня
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