Артем - замечательный исполнитель! Незначительный сдвиг по срокам был сполна компенсирован высоким качеством работы, вдумчивостью и погружением разработчика в проект, также тщательной проработкой деталей. Один из важный для меня факторов - это коммуникация. Тут она на высоте! Смело могу рекомендовать тем, кто ориентирован на хороший качественный результат :)