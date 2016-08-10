Качественная вёрстка сайтов и программирование на JavaScript
Привет, меня зовут Артём.
Мне небезразличны мои заказчики, поэтому работу свою я делаю на совесть.
Вот что я вам могу предложить:
- Вёрстка шаблонов PSD в HTML пиксель-в-пиксель (pixel perfect);
- Отличное понимание сути работы CSS, благодаря чему адаптивная вёрстка может быть выполнена безо всяких фреймворков. Это положительно влияет на семантику и скорость загрузки вашего вебсайта, поскольку он будет содержать лишь тот код, который ему действительно нужен (поисковики любят чистый код);
- Упор на асинхронную загрузку ресурсов сайта -- посетители вашего сайта и поисковые движки это оценят;
- Если нужно, могу задействовать и фреймворки, такие как Twitter Bootstrap;
- Методология БЭМ;
- Широкое применение HTML & CSS препроцессоров (Jade, SCSS);
- Javascript ES5/ES6, jQuery, ReactJS;
- Натяжка верстки на CMS (движки): DLE, Wordpress, Joomla, Drupal (при необходимости можно обсудить и другие варианты);
- Сборка проектов с помощью Gulp/Webpack с разделением на исходную и оптимизированную версии (продакшн-билд);
- Node jS, MongoDB, Redux,
Портфолио
- Вёрстка портала о кредитах с натяжкой на WP217 просмотров
- Кредитный адвокат -- вёрстка и натяжка на WP187 просмотров
- Лендинг по гипсовым 3d панелям240 просмотров
- Лендинг по продаже фонарей-электрошокеров237 просмотров
- Ресторанная CRM205 просмотров
- Вёрстка мобильного веб-приложения161 просмотр
Отзывы заказчиков
$35
10 баллов
7 лет назад
Все быстро и качественно, спасибо :)
Ответный отзыв
5++++ Работать с Сергеем весело и легко!
$75
10 баллов
7 лет назад
Артём отлично справился с заданием! Работу сдал в срок. Все сделано согласно ТЗ. Коммуникабельность на высоте! Буду обращаться ещё. Рекомендую!
Ответный отзыв
Адекватный заказчик, с которым приятно вести дела. Только положительные впечатления +++
$25
10 баллов
7 лет назад
Все быстро, качественно, с вниманием к деталям. Еще и по "антикризисной цене"!
Ответный отзыв
Понравилось работать с Александром. Понятный и очень простой дизайн сайта, быстрая проверка и оплата.
$200
10 баллов
7 лет назад
Артем - замечательный исполнитель! Незначительный сдвиг по срокам был сполна компенсирован высоким качеством работы, вдумчивостью и погружением разработчика в проект, также тщательной проработкой деталей. Один из важный для меня факторов - это коммуникация. Тут она на высоте! Смело могу рекомендовать тем, кто ориентирован на хороший качественный результат :)
Ответный отзыв
С Михаилом работается легко и непринуждённо. Предоставляет подробное ТЗ, всегда на связи, очень вежливый в общении, с оплатой никаких проблем тоже не возникает. Чего ещё желать?)
$100
10 баллов
7 лет назад
Огромное удовольствие работать с Артёмом. Прекрасно знает своё дело и всегда помогает советом. Работу выполнил в срок и, более того, сделал даже больше, чем требовалось изначально. Настоятельно рекомендую!
Ответный отзыв
Всё супер. Настоятельно рекомендую Андрея к сотрудничеству, приятнейший человек!
HTML-верстка
9 отзывов
$7/час
от $20от 1 дня
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