xDanbo

Артем xDanbo

 
37 летУкраина/Кременчуг
8 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Качественная вёрстка сайтов и программирование на JavaScript

Привет, меня зовут Артём. 

Мне небезразличны мои заказчики, поэтому работу свою я делаю на совесть. 

Вот что я вам могу предложить: 

  • Вёрстка шаблонов PSD в HTML пиксель-в-пиксель (pixel perfect);
  • Отличное понимание сути работы CSS, благодаря чему адаптивная вёрстка может быть выполнена безо всяких фреймворков. Это положительно влияет на семантику и скорость загрузки вашего вебсайта, поскольку он будет содержать лишь тот код, который ему действительно нужен (поисковики любят чистый код);
  • Упор на асинхронную загрузку ресурсов сайта -- посетители вашего сайта и поисковые движки это оценят;
  • Если нужно, могу задействовать и фреймворки, такие как Twitter Bootstrap;
  • Методология БЭМ;
  • Широкое применение HTML & CSS препроцессоров (Jade, SCSS);
  • Javascript ES5/ES6, jQuery, ReactJS;
  • Натяжка верстки на CMS (движки): DLE, Wordpress, Joomla, Drupal (при необходимости можно обсудить и другие варианты);
  • Сборка проектов с помощью Gulp/Webpack с разделением на исходную и оптимизированную версии (продакшн-билд);
  • Node jS, MongoDB, Redux,
Всегда рад услышать от вас любые вопросы, с удовольствием на них отвечу.
JavascriptWordPressMongoDBHTMLCSSJoomlaBootstrapDrupaljQueryDLESCSSGulpReact.jsRedux
Отзывы заказчиков
serjk1997
26 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$35
10 баллов
7 лет назад
Верстка барабана
Все быстро и качественно, спасибо :)
5++++ Работать с Сергеем весело и легко!
Ответный отзыв
NikSSMTV
32 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
$75
10 баллов
7 лет назад
Сайт Юр услуг. Сверстать и натянуть на CMS
Артём отлично справился с заданием! Работу сдал в срок. Все сделано согласно ТЗ. Коммуникабельность на высоте! Буду обращаться ещё. Рекомендую!
Адекватный заказчик, с которым приятно вести дела. Только положительные впечатления +++
Ответный отзыв
sasa85
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$25
10 баллов
7 лет назад
Верстка
Все быстро, качественно, с вниманием к деталям. Еще и по "антикризисной цене"!
Понравилось работать с Александром. Понятный и очень простой дизайн сайта, быстрая проверка и оплата.
Ответный отзыв
rangeguard
Михаил 
31 годГермания
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$200
10 баллов
7 лет назад
Верстка макетов web-приложения (технический дизайн)
Артем - замечательный исполнитель! Незначительный сдвиг по срокам был сполна компенсирован высоким качеством работы, вдумчивостью и погружением разработчика в проект, также тщательной проработкой деталей. Один из важный для меня факторов - это коммуникация. Тут она на высоте! Смело могу рекомендовать тем, кто ориентирован на хороший качественный результат :)
С Михаилом работается легко и непринуждённо. Предоставляет подробное ТЗ, всегда на связи, очень вежливый в общении, с оплатой никаких проблем тоже не возникает. Чего ещё желать?)
Ответный отзыв
Ergospace
Андрей 
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
7 лет назад
Адаптивная верстка на Bootstrap с привязкой к Wordpress
Огромное удовольствие работать с Артёмом. Прекрасно знает своё дело и всегда помогает советом. Работу выполнил в срок и, более того, сделал даже больше, чем требовалось изначально. Настоятельно рекомендую!
Всё супер. Настоятельно рекомендую Андрея к сотрудничеству, приятнейший человек!
Ответный отзыв
HTML-верстка
9 отзывов
$7/час
от $20от 1 дня
#453