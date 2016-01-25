ищу исполнителя, кто что предлагает по части привлечения ЦА на сайт (продажа одежды) интересует конкретно таргетинг в соц сетях, но возможны разные варианты
- Социальные сети (SMM и SMO)16 заявокЗакрыт7 лет назад
вся суть задания описана в заголовкеHTML-верстка55 заявокЗакрыт8 лет назад
- $10
Нужно выполнить задачу: посредством "Google Apps Script" связать ИМ на ядре OPENCART Версии 2.1.0.2.2 с Google Spreadsheet для автоматического вывода данных о покупателях и их заказах в Таблицу для дальнейшей работы в общем, наладить ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $8
из генерируемого PHP файла создается страница на котрой таблица - 6 колонок, все кроме первой текстовые... первая - это картинка. просто копипастя таблицу из созданой html страницы получаем те же 6 колонок, в ...Завершен8 лет назад
- $10
opencart 1.5 х есть PHP файл который отвечает за создание письма которое будет отправлено клиенту. там изначально отправляется УГ сделан более адекватный макет, на что то похожий... выполнен в формате HTML кто ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт8 лет назад
все по договоренности, макет естьHTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
сообщения об изменениях статусов заказа, уведомления и т.п сколько стоит? (Добавлено через 2 дня) : - ребятушки я извеняюсь, не написал сразу нормально, дизайна готового нет! надо сделать все сразу, пишите пожалуйста хотя ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт9 лет назад
- $30
прилагаю. ТЗ - там все написано, бюджет 30$ на все вопросы отвечу оперативно, В кратце, суть задачи: с коробки в разделе заказы есть 2 кнопки: "Распечатать список доставки" и "показать счет" (Версия 2.1.0.2.1) ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $100
Нужно серьезно поработать над магазином!, есть готовое ТЗ - бюджет около 100$ кто не вложится - не пишитеСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $10
исправить ошибки выписаные в логе, система пишет ошибки постоянно PHP Notice: Undefined variable: category_id in /catalog/view/theme/fashion-shop/template/product/search.tpl on line 76 Пример типичной ошибки, внешне проблем особых нет но лог растет со скоростью .... ...Завершен9 лет назад
необходимо на сайте ИМ Одежды, написать описание производителя (статью так) чтобы яндекс показывал эту статью в топе. - озвучьте цены, жду предложенияПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $10
уже взята предоплата в размере 10$ нужно всего навсего поправить ошибки в коде!Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
нужен знающий опенкарт с пециалист, набралось много ошибок в логах (по части PHP), так же неудачно криворуко установился модуль напоминаний чтоб оставить отзыв о товарах купленных клиентом, что то накуралесено в коде, теперь админка работает ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт9 лет назад
- $10
нужно изменить отображение результата поиска товаров на сайтеЗавершен10 лет назад
Нужен программист (желательно Украина, для простоты связи и общения). Суть в том что есть магазин (на опенкарте), магазину уже 2 года, он нуждается в приличной правке скриптов. нужно несколько изменить функционал и если сработаемся натянуть ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Бюджет обсуждаемый (ваши предложения) - приблизительное ТЗ в екселевском документе, согласен на 50% предоплату оплата удобным вам способом в документе на фотках и коментариях максимально постарался изьяснить в чем потребность - заранее прошу ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $20
Нужен модуль для опенкарта, в части шиппинг, нужна на самом деле достаточно простая копия уже существующей доставки по весу, изменить нужно только: Считать доставку нужно не по весу а по длине (ширине) это ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад