Artm25

Юрков Artm25

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$8
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Airvs
45 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$8
10 баллов
8 лет назад
Сделать возможным копирование таблицы с картинками в гугл таблицу
HTMLPHP
Поставлена конкретная задача, пояснений не потребовалось. Работа оплачена в кратчайший срок! Общением с заказчиком доволен. Однозначно рекомендую!
Человек просто взял и сделал что от него требовалось! не тупил, не просил предоплату, не рассказывал мне про свойства HTML...
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Vampler
40 лет
13 лет в сервисе
Был
11 дней назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Натянуть новый шаблон для рассылки (верстка)
Благодарю Артёма за сотрудничество. Приятно работать с профессионалом, быстрая коммуникация, оперативное решение проблем. Мои рекомендации.
Рекомендую сотрудничать с Евгением - человек порядочный, честно говорит если что то не умеет делать, Короче классный специалист по верстке. Нареканий нет вобще! отдельная благодарность за то что сделал больше чем должен был
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muxamop2015
Юрий 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Опенкарт серьезная модернизация магазина, правка, аппы, API
Opencart
Артём, спасибо за отличное сотрудничество. Четкая постановка задачи, великолепная коммуникация. Оплата мгновенная. Рад был с Вами сотрудничать, надеюсь ещё будем работать. Всем рекомендую Артёма как порядочного, вежливого, честного заказчика.
Очень рекомендую серьезным людям выбирать именно Юрия для сотрудничества, обоснование для такого вывода: - человек не берется за то что не может сделать; - соблюдает сроки; (и даже делает чуть быстрее) - уже 2 задачи выполнял для меня; - то за что взялся - делает отлично! ( были прецеденты решенная проблема давала рецидив) - сразу исправил, даже не пытался лепить: "это не я виноват" - очень приятно что при том при всем что демонстрирует профессионализм и при этом разговаривает на нормальном русском языке, понимает задачу даже если я сам толком разъяснить не могу, просто задавая наводящие вопросы или смотрит сам; - инициативен, то есть выполняя ваш заказ по конкретному ТЗ - и видя серьезные недочеты - сообщает, что может поправить (мне поправил бесплатно) Вобщем если у вас ИМ не для того чтоб у вас был ИМ, а для бизнеса - и вам временами нужна профессиональная оперативная помощь, без короны на голове - Юрий именно тот человек на которого можно рассчитывать. Рекомендую
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seo-guild
Тарас 
33 года
11 лет в сервисе
Был
8 часов назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Узкая SEO задача
Артем - отличный заказчик, работу оплатил в срок и в полном объеме. Рекомендую к сотрудничеству!
Рекомендую обращаться - человек адекватный и свою профессиональность на словах, показал на деле (результат конечно прийдется ждать) но в целом, приятное впечатление, как бывает когда обращаешься к человеку, и понимаешь что он хочет тебе помочь
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muxamop2015
Юрий 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Исправить ошибки ocStore Версия 1.5.5. длинный лог
ocStorePHP
Заказчик, с которым приятно работать. Чёткое и лаконичное пояснение задания и своевременная оплата.
рекомендую к сотрудничеству, взял и сделал - потом на след. день как оказалось - появились еще ошибки в коде (не по вине исполнителя) - сразу поправил, задача выполнена, очень оперативно и человек адекватный!
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