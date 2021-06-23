Перевод с Китайского на Русский и наоборт

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Закрыт5 заявок583 просмотра

Переведу тексты или аудио любой тематики с китайского на русский. Имею опыт переводов самых разных текстов .

Работаю с программой памяти переводов Trados

Проживал городе : Урумчи. Китайский язык на уровне носителя

Если у вас есть дополнительные пожелания, просьба указать.

4 года назад
amalsaidhanov
Амаль 
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