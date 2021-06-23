необходимо перевести на английский язык текст, в основном диалоги, комикс
Перевести субтитры видео на русский язык
Перевести субтитры видео на русский язык
Ознакомьтесь с видео:
https://www.youtube.com/watch?v=dADX5WKcckw
Перевод делаем в smartcat-е. Если нет аккаунта или не умеете, то можно в Google Spreadsheets
Это курс CERN по квантовым вычислениям. После перевода доступ бесплатно открывается вузам СНГ, а позднее и всем желающим
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Всего у нас 7 подобных лекций
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