Перевести субтитры видео на русский язык

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Закрыт27 заявок1524 просмотра

Перевести субтитры видео на русский язык

Ознакомьтесь с видео:

https://www.youtube.com/watch?v=dADX5WKcckw

Перевод делаем в smartcat-е. Если нет аккаунта или не умеете, то можно в Google Spreadsheets

Это курс CERN по квантовым вычислениям. После перевода доступ бесплатно открывается вузам СНГ, а позднее и всем желающим

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Всего у нас 7 подобных лекций

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