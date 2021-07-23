Перевести 32 страницы комикса с русского на англ

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Завершен53 заявки1886 просмотров

Нужно перевести с русского на английский 32 стр комикса. Текста не много, нужен разговорный английский, пример страниц прилагаю. 1000р за все.

4 года назад
delain2
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Выбранный исполнитель

content_opt
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В принципе все устроило
Отличный заказчик, с четким ТЗ

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