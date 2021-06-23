Перевод массива с русского на азербайджанский

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Закрыт7 заявок387 просмотров

Файлы приклепляю в архиве

Нужна оценка и сроки.

Перевести нужно только значения переменных в кавычках (там русский язык)

нужно сохранить синтаксис массивов

4 года назад
tike02
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Заявки фрилансеров

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