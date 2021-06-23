Перевести документ с иврита на украинский

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Перевести судебное решение с иврита на украинский. 34 страницы текста. 

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