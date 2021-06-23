Файлы приклепляю в архиве Нужна оценка и сроки. Перевести нужно только значения переменных в кавычках (там русский язык) нужно сохранить синтаксис массивов
Перевести на Кыргызский язык тексты объявлений о работе
Добрый день!
Необходимо перевести короткие объявления о работе на киргызский язык. Всего 2603 символов без пробелом. Никаких технических терминов там нет. Все объявления написаны простым языком.
Оплата по факту на все, что можно оплатить через сбербанк онлайн.
Заявки без сроков и суммы конечного заказа не рассматриваются.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Переводы7 заявокЗакрыт4 года назад
Файлы приклепляю в архиве Нужна оценка и сроки. Перевести нужно только значения переменных в кавычках (там русский язык) нужно сохранить синтаксис массивовЗавершен4 года назад
Файлы приклепляю в архиве Нужна оценка и сроки. Перевести нужно только значения переменных в кавычках (там русский язык) нужно сохранить синтаксис массивовПереводы2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $14
Перевести звукозапись 10 мин. в текст. Не менять мой стиль. Только оговорки поправить и пояснения учесть. файл тут: https://www.dropbox.com/s/ldb46zv4p1j5bpn/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BC%20%D0%9C%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2.m4a?dl=0Завершен4 года назад
Нужно перевести небольшой текст (заголовки и описания к видео-роликам) на американский разговорный английский. Объем - 3050 символов без пробелов. Использовать по возможности максимально простые слова. Сроки 1-2 дняЗавершен4 года назад
Есть текст на Английском (1348 символов без пробелов), нужно проверить его и исправить при наличии ошибок. В заявке указывайте стоимость (проверки) и сроки.Переводы72 заявкиЗакрыт4 года назад
Просьба сразу писать итоговую стоимость! Спасибо =)Переводы54 заявкиЗакрыт4 года назад
Ищу переводчиков с русского на английский, итальянский, испанский, французский, немецкий, арабский, китайский. Не одного на все языки, а 1 человек 1 язык. Важно - произношение уровень минимум 70% как у иностранцев. Приятный голос, вы будете ...Переводы38 заявокЗакрыт4 года назад
Срочно сделать копию сайта hometarget.es Язык сайта нужно поменять на русский, можно технический перевод через Гугл. Так же нужно будет помочь с синхронизацией товаров через xml. ...Переводы3 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно перевести контракт с Украинского на Английский.(большая часть контракта переведена остались пункты 3/4/6/9/.) но Нужно проверить Весь контракт. Так же есть файл ПДФ в нем указаны верное данные такие как: Описание ...Переводы6 заявокЗакрыт4 года назад