Перевести на Кыргызский язык тексты объявлений о работе

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Закрыт12 заявок464 просмотра

Добрый день!

Необходимо перевести короткие объявления о работе на киргызский язык.  Всего 2603 символов без пробелом. Никаких технических терминов там нет.  Все объявления написаны простым языком.

Оплата по факту на все, что можно оплатить через сбербанк онлайн.

Заявки без сроков и суммы конечного заказа не рассматриваются.

4 года назад
Archukova
Татьяна 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

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