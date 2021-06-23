Перевести на Кыргызский язык тексты объявлений о работе

Добрый день!

Необходимо перевести короткие объявления о работе на киргызский язык. Всего 2603 символов без пробелом. Никаких технических терминов там нет. Все объявления написаны простым языком.

Оплата по факту на все, что можно оплатить через сбербанк онлайн.

Заявки без сроков и суммы конечного заказа не рассматриваются.