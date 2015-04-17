Курсовая по таможенному делу

$24
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Предмет, дисциплина: таможенное дело

Тема работы: Особенности деловых коммуникаций в таможенных органах

Тип работы: Курсовая

Содержание: Теория

Объем работы: 40 стр

Срок выполнения: 21 апреля

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Цена 1200р., оплата по факту

10 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

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