Диплом менеджмент

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Закрыт1 заявка94 просмотра

12 дней

65 страниц

АП от 90%

План есть, но будет позже

подробное задание во вложении

10 лет назад
gemkirill
Кирилл 
41 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров