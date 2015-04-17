Контрольная в 1С

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Закрыт1 заявка98 просмотров

Заказ №6392 Контрольная в 1С

Тип: контрольная работа

Нужно выполнить в конфигураторе 1С предприятие 8.0.

Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся, указывайте свой эл.адрес.

10 лет назад
workbest
44 года
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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