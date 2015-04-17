12 дней 65 страниц АП от 90% План есть, но будет позже подробное задание во вложении
Контрольная в 1С
Заказ №6392 Контрольная в 1С
Тип: контрольная работа
Нужно выполнить в конфигураторе 1С предприятие 8.0.
Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся, указывайте свой эл.адрес.
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