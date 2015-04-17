Задание №6368 Написать курсовую Тип: курсовая работа Тема: "РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ШИМ-РЕГУЛИРОВАНИЯ СКОРОСТЬЮ ВРАЩЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА МАЛОЙ МОЩНОСТИ" Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся, указывайте свой эл.адрес.
Курсовая
необходимо написать курсовую работу на тему:Организация международных аукционов в России.
объем 28-30 стр. нужна к понедельнику 20.04
Заявки фрилансеров
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