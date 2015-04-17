Написать курсовую

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Задание №6368 Написать курсовую

Тип: курсовая работа

Тема: "РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ШИМ-РЕГУЛИРОВАНИЯ СКОРОСТЬЮ

ВРАЩЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА МАЛОЙ МОЩНОСТИ"

Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся, указывайте свой эл.адрес.

10 лет назад
workbest
44 года
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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