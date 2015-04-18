85 страниц+приложения АП 80% сдача по главам примерный срок 6 мая Диплом с речью на защиту инфа будет предоставлена
Диплом банки
задание во вложении
объем 75 страниц+приложения
АП 80%
план требует согласования
сдача по главам
срок месяц
диплом с докладом
Заявки фрилансеров
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