Диплом банки

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Закрыт2 заявки122 просмотра

задание во вложении

объем 75 страниц+приложения

АП 80%

план требует согласования

сдача по главам

срок месяц

диплом с докладом

10 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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