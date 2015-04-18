Требуется сделать реферат и отчет по практической работе в MapInfo, методичка прикреплена. Задания очень простые но отнимающие время, готов выслушать ваши предложения :)
Курсовая по психологии
Курсовая по психологии
Объем 30-40 стр.
Уникальность 65-70% (без технического поднятия текста)
Оформление по ГОСТУ
Обязательно сноски, желательно в тексте работы
Список лит-ры не менее 30 источников (не старше 10 лет)
План частично составлен, дополнить, сначала утверждаем план
Вся курсовая на 23.04
Все требования в приложенном файле
Заявки фрилансеров
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