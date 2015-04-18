Курсовая по психологии

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Курсовая по психологии

Объем 30-40 стр.

Уникальность 65-70% (без технического поднятия текста)

Оформление по ГОСТУ

Обязательно сноски, желательно в тексте работы

Список лит-ры не менее 30 источников (не старше 10 лет)

План частично составлен, дополнить, сначала утверждаем план

Вся курсовая на 23.04

Все требования в приложенном файле

10 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
237 отзывов(-4)

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Нет заявок фрилансеров