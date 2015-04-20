Требуется сделать реферат и отчет по практической работе в MapInfo, методичка прикреплена. Задания очень простые но отнимающие время, готов выслушать ваши предложения :)
Реферат по праву
Уголовное право.Квалификация преступлений экономической направленности, посягающих на порядок осуществления предпринимательской деятельности хозяйствующим субъектом либо отраслью
Срок.20.04.15-20 стр.90% оригинальности
Требования к структуре и
содержанию реферата:
- введение, в котором формируется цели и поставленные задачи;
- основная часть, в которой содержится сопоставление мнений различных авторов использованных литературных источников по рассматриваемой теме (проблеме), их систематизация, классификация и анализ, а также описание собственного отношения к изучаемому вопросу. Основания часть может быть разбита на несколько подразделов, количество которых определяется автором;
- заключение, в котором содержатся обобщающие выводы, вытекающие из обзора литературных источников.
- список используемой литературы при написании реферата.
Требования к написанию реферата:
- соответствие материала выбранной теме;
- логичное, четкое изложение и структурирование материала;
- аргументированное изложение собственных мыслей по рассматриваемому вопросу;
- использование современных информационных средств поиска информации;
- наличие ссылок на первоисточники;
- объем реферата составляет от 10 до 15 страниц машинописного текста без учета титульного листа и оглавления, а также списка используемой литературы.
- шрифт текста Times New Roman, размер шрифта 14, межстрочный интервал – 1,15.
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