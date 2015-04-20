Реферат по праву

Уголовное право.Квалификация преступлений экономической направленности, посягающих на порядок осуществления предпринимательской деятельности хозяйствующим субъектом либо отраслью

Срок.20.04.15-20 стр.90% оригинальности

Требования к структуре и

содержанию реферата:

- введение, в котором формируется цели и поставленные задачи;

- основная часть, в которой содержится сопоставление мнений различных авторов использованных литературных источников по рассматриваемой теме (проблеме), их систематизация, классификация и анализ, а также описание собственного отношения к изучаемому вопросу. Основания часть может быть разбита на несколько подразделов, количество которых определяется автором;

- заключение, в котором содержатся обобщающие выводы, вытекающие из обзора литературных источников.

- список используемой литературы при написании реферата.

Требования к написанию реферата:

- соответствие материала выбранной теме;

- логичное, четкое изложение и структурирование материала;

- аргументированное изложение собственных мыслей по рассматриваемому вопросу;

- использование современных информационных средств поиска информации;

- наличие ссылок на первоисточники;

- объем реферата составляет от 10 до 15 страниц машинописного текста без учета титульного листа и оглавления, а также списка используемой литературы.

- шрифт текста Times New Roman, размер шрифта 14, межстрочный интервал – 1,15.