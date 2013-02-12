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Методы разрешения конфликтов на примере турфирмы
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Тема диплома: Методы разрешения конфликтов на примере турфирмы
Структура дипломной работы следующая:
— титульный лист (первая страница, не нумеруется);
— задание на дипломную работу (вторая страница, не нумеруется);
— содержание (третья страница, нумеруется, далее нумеруются все);
— введение;
— три главы;
— выводы и предложения;
— список использованной литературы;
— приложения.
Введение (1-3 страницы) содержит:
— актуальность темы (2-3 абзаца);
— цель работы;
— задачи работы (определяются целью работы);
— методическая и методологическая основы дипломной работы (основные теории, авторы);
— краткая характеристика работы (Пример: «Работа состоит из введения, трех глав, выводов и предложений, списка литературы, приложений. Общее количество страниц — 88 (без учета приложений). Список литературы насчитывает 33 наименования. Количество рисунков — 41, таблиц — 19, приложений — 8».);
— краткое описание глав работы (Пример: «Первая глава дипломной работы «Теоретические основы исследования и прогнозирования туристских рынков» посвящена…»).
Главы дипломной работы:
— каждая глава состоит из трех параграфов;
— первая глава (23-25 страниц) — теоретический обзор исследуемой проблемы. При написании используются литературные источники. В тексте обязательно должны присутствовать ссылки на использованные источники (не менее 1-2 на страницу);
— вторая глава (35-40 страниц) — практические расчеты. Делаются на основе полученной в ходе преддипломной практики информации;
— третья глава (30-35 страниц) — пути совершенствования и международный опыт по исследуемой проблеме.
— каждый параграф должен оканчиваться выводом (Пример: «Исследовав туристские потоки можно сделать вывод о том, что…»).
Выводы и предложения (1-3 страницы):
— все выводы из всех параграфов переносятся в раздел «Выводы и предложения» (с соответствующей литературной правкой материала);
— на основе выводов делается 1-3 предложения.
Список литературы:
— список литературы должен насчитывать 30-40 наименований.
Пример правильного оформления:
1. Попов Л. А. Козлов Д. А. Методы прогнозирования в индустрии гостеприимства: Учебное пособие. М.: Изд-во Рос. экон. акад., 2000.
2. Козлов Д.А. Автоматизация гостиничного предприятия. Micros Fidelio Front Office 7.0: Учебное пособие. М.: Изд-во Рос. экон. акад., 2004.
Приложения:
— в раздел приложений выносятся все таблицы, графики, схемы и прочие объекты, не умещающиеся на одной странице в тексте дипломной работы.
Объем дипломной работы — 80-100 страниц (без учета приложений).
Поля: левое — 3,5 см., правое — 1,5 см., нижнее и верхнее — по 2 см. Нумерация страниц — справа, сверху. Текст работы печатается через 1,5 интервала Times New Roman 12 пунктов. Абзацный отступ — 1,25. Выравнивание — по ширине.
Курсив, подчеркивание, жирный шрифт, цветной шрифт в тексте НЕ используются.
Названия глав пишутся по середине, жирным шрифтом. Главы нумеруются римскими цифрами: I, II, III. Параграфы нумеруются арабскими цифрами с учетом номера главы: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 и т.д.
Пример:
I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА
1.1. История индустрии гостеприимства
...
1.2. Современные тенденции индустрии гостеприимства
...
Рисунки оформляются следующим образом:
Таблицы оформляются следующим образом:
Приложения оформляются следующим образом:
К защите должны быть готовы следующие документы:
— дипломная работа, оформленная соответствующим образом, вложенная в папку, скрепленная веревкой;
— аннотация к дипломной работе. 4-5 страниц текстового описания работы. Включает актуальность, цель, задачи работы, краткую характеристику работы, выводы и предложения. Шапка аннотации следующая:
АННОТАЦИЯ
к дипломной работе студента(ки) ___ курса
факультета "Высшая школа спортивной и туристской индустрии"
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования "Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова"
ФАМИЛИЯ Имя Отчество на тему «________________________»
Научный руководитель — к.э.н., доцент
—??? раздаточный материал. 3-4 страницы графического сопровождения (таблицы, рисунки, графики, схемы и т.д.). Это материал, на который необходимо ссылаться при выступлении. Шапка раздаточного материала идентична шапке аннотации (вместо «аннотация» пишется «раздаточный материал»);
— рецензия на дипломную работу стороннего специалиста. 1-2 страницы. В рецензии указываются актуальность выбранной темы, характеристика работы, ее достоинства и недостатки (ОБЯЗАТЕЛЬНО). Шапка рецензии идентична двум предыдущим. В рецензии ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНА БЫТЬ ПРОСТАВЛЕНА ДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ ОЦЕНКА дипломной работы. Рецензия заканчивается фразой:
— выступление. Длительность выступления — 7-8 минут. Во время выступления должны быть раскрыты: актуальность, цель и задачи работы, далее выводы, полученные в ходе написания работы, и предложения, сделанные на основе полученных выводов. Во время выступления необходимо обращаться к раздаточному материалу.
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