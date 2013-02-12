Курсовой проект

Предмет:Техника защиты окружающей среды

Тема:Техника защиты окружающей среды

Требования:"Вариант 2. Расчетно-пояснительную записку и графический материал (2 листа формата А1: объект проектирования в сборе и деталировка основных узлов с необходимыми спецификациями и экспликациями и иллюстрированный материал), выполняемые в системе с требованиями ЕСКД, СПДС, ЕСПД и ЕСТД.

кол-во страниц: оформление ПЗ в соответствии с требованиями СТП ХГТУ 2.03 – 2004 для первой группы специальности"

требования прилагаются.