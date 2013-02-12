Курсовая работа

Можно было поставить минус то поставила бы. Работу не выполнил. Все кормил завтраками. Касательно оплаты,так это мы все просим вовремя. оплатила ему часть за 1 главу работы 1500 рублей.Если посмотреть на эту часть то просто со слезами не взглянуть. Отписалась что бы не тянул время что бы приступал ко второй части как правило все равно доработки требуют в данных работах. И до сих пор.......... работа пи шиться. Прошу вернуть оплату так как работа не выполнена. Советую всем не связываться с этим человеком. Только одни обещания.