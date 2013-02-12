Курсовая работа

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Предмет:Охрана окружающей среды при проектировании промышленных предприятий Тема:Рациональное использование и охрана водных ресурсов

Требования:Расчеты и графическую часть (балансовые схемы водопотребления и водоотведения населенного пункта и промышленных предприятий .

Требования прилагаются.

11 лет назад
katya-iqc
Катя 
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
demontv82
Дмитрий 
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$100
12 дней
Можно было поставить минус то поставила бы. Работу не выполнил. Все кормил завтраками. Касательно оплаты,так это мы все просим вовремя. оплатила ему часть за 1 главу работы 1500 рублей.Если посмотреть на эту часть то просто со слезами не взглянуть. Отписалась что бы не тянул время что бы приступал ко второй части как правило все равно доработки требуют в данных работах. И до сих пор.......... работа пи шиться. Прошу вернуть оплату так как работа не выполнена. Советую всем не связываться с этим человеком. Только одни обещания.