Реферат-эссе - Антикризисное управление

$16
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен4 заявки106 просмотров
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Тема-Межнациональные отношения России и Кавказа

Объем -12 стр

Срок-14.02.

Анти- нет

(предысторию вопроса тоже включить, в чем кризис),ссылки нужны

500 руб

11 лет назад
galievre
Лена 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад
$16
1 день
Спасибо за работу!
Спасибо за четкое задание и быструю оплату!