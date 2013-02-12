Курсовая работа

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Предмет:Экономика и прогнозирование промышленного природопользования

Тема:Экономика и прогнозирование промышленного природопользования

"Требования:Вариант 2. Расчеты и выводы по заданиям.

кол-во страниц: зависит от расчетов"

в требование методички 14,1.5

в порядке их упоминания в тексте, 20 - 25

11 лет назад
katya-iqc
Катя 
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад