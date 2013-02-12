Курсовая работа по инновационному менеджменту

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курсовая работа по инновационному менеджменту

на тему "Систeмaтизация иннoвaционных стpaтегий в выcoкотexнологичных отpaслях".

Объем 40-50 страниц.

срок 2 недели

подробное задание вышлю в личку исполнителю

11 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад