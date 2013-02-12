Предмет:Охрана окружающей среды при проектировании промышленных предприятий Тема:Рациональное использование и охрана водных ресурсов Требования:Расчеты и графическую часть (балансовые схемы водопотребления и водоотведения населенного пункта и промышленных предприятий . Требования прилагаются.
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курсовая работа по инновационному менеджменту
на тему "Систeмaтизация иннoвaционных стpaтегий в выcoкотexнологичных отpaслях".
Объем 40-50 страниц.
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