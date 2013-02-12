Курсовая срочно

Хочу предупредить всех исполнителей, которые будут иметь намерение работать с Валентиной. Работая по проекту, я получив задание, выполнила работу и выслала ее Валентине на почту с отчетом по антиплагиату в ознакомительной версии в формате pdf. При получении работы, Валентина сказала, что ей нужен doc вариант работы, на что я попросила ее оплатить работу, которую она получила в полном объеме в формате pdf, после чего пообещала выслать исходник. Валентина на данную просьбу ответила, что сможет оплатить только через неделю (!) и о том, что оплата нужна сразу после выполнения работы я ее не предупредила. Хотя, о том, что я работаю по данной схеме, написано у меня в профиле. Кроме того, вполне естественно получить оплату за работу сразу после ее выполнения, а не через неделю, месяц или год. Кроме того, о том, что оплата планируется через неделю Валентина также не предупредила меня. После этого, Валентина сказал, что на вебмани или яндекс оплатить не может, только карта Сбербанка. Я не пользуюсь данной картой, но все же нашла для Валентины вариант обмена средств с карты Сбербанка на вебмани. На все это, Валентина ответила, что до утра поищет варианты и утром пришлет мне скан оплаты. До 10 по МСК я ждала письма заказчицы, однако, ничего не получив от нее все же решилась выслать исходник работы. Через время, Валентина написала, что работа ей уже не нужна, заказчик якобы по моей вине от нее отказался. Хотя вчера Валентина об этом не писала. Кроме того, Валентина отметила в проекте, что наше сотрудничество не состоялось, дабы не получить негативный отзыв и написала, что изучать мой профиль она не обязана. В общем, не советую работать с Валентиной никому и ни при каких обстоятельствам.