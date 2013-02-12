Авторы - анализ, экономика, право и др.

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт6 заявок160 просмотров
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Требуются авторы по напралению — анализ, экономика, право и др.

Требования к авторам:

быть свободным пользователем word;

срочность выполнения заказов;

уметь работать на свих материалах и материалах заказчика;

выполнять расчетные работы (курсовые, дипломы).

11 лет назад
5kursov
43 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад