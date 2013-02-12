Курсовая - Экономика производства

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка103 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В работе необходимо посчитать экономический эффект от модернизации .

Все делать по методичке, просьба, пишите срое и стоимость за работу

11 лет назад
gadla
49 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад