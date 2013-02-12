Тест по предмету

$100
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки210 просмотров
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с помощью программы minitest-sl создать компьютерный тест по заданной мною учебной дисциплине и тех.заданию.

11 лет назад
cap52rus
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад