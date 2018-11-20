создать тест по учебной дисциплине, не через сеть а как приложение для ПК. Особености теста: 1.картинки 2.несколько вариантов ответа 3.шкала оценки 4.защита 5.Фирменный логотип учебного заведения в дизайне теста. 6.Полная инструкция по использованию....................................................... и верстке. Быстро и просто....