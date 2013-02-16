Курсовая работа

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Тема работы:

Рассчитать передающую антенну магистральной КВ радиосвязи на трассе Новосибирск-Иркутск

без чертежей

Задание в прикрепленном файле

Срок выполнения: 16.02.2013

11 лет назад
Diptime
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад