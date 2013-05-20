Диплом финансы и кредит

$170
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен2 заявки161 просмотр
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задание во вложении

необходимо дописать диплом 2,3 главы и поправить 1 главу если потребуется

анти 85%

цена 5000 р

11 лет назад
seni4ka
Елена 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
LanaDallas
Светлана 
40 летСША
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад
$135
25 дней
Светлана отлично справилась с работой, мои 10 баллов!