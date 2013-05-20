Диплом финансы и кредит

требования во вложении анти 88% объем 80+ срок 20 марта (по главам) цена 6000 рублей wmr или Сбербанк
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задание во вложении
необходимо дописать диплом 2,3 главы и поправить 1 главу если потребуется
анти 85%
цена 5000 р
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