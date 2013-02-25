Работа по предмету упpaвление пepсоналом

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен8 заявок131 просмотр
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работа по предмету упpaвление пepсоналом

объем 15стр

срок 7 дней

требования прикреплены

11 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
professor1978
Ольга 
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад
$15
7 дней
Ответственный подход и высокое качество!
10 баллов и дальнейшее продолжение сотрудничества. Еще рекомендации нужны? - Не думаю:)