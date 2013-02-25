Курсовая работа по спец. педагогике

$35
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен3 заявки151 просмотр
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Нужна курсовая работа по спец.педагогике.

тема: "коррекция_нарушений_речи_у_детей_старшего_дошкольного_возра ста_средствами_игровой_деятельности".

Объем 30-35 листов.

Антиплагиат от 70%.

Срок 5 дней.

Методичку прикрепляем.

11 лет назад
BagiraBlack
Наталья 
61 годРоссия
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
IvariKo
Ирина 
35 летБеларусь
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад
$35
5 дней
Ирина отлично справилась с заданием, спасибо за сотрудничество.
Спасибо за приятное сотрудничество!