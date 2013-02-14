Нужен автор по экономическим дисциплинам

задание во вложении необходимо дописать диплом 2,3 главы и поправить 1 главу если потребуется анти 85% цена 5000 р
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу ответственного автора
Заказы поступают регулярно, поэтому требуется пунктуальность и ответственный подход к работе.
Я могу иногда переносить срок на 1-2 дня, но хочу, чтоб предупреждали заранее.
Также я понимаю, что все авторы используют свои прошлые работы - я не против. Но тогда буду требовать, чтобы мне одни и те же работы не отдавали. Также если вдруг окажется, что у студента работу не примут по причине совпадения с чужой работой - доработка максимум 1-2 дня :)
По антиплагиату требую от 50%.
Также обязательно наличие сотового телефона - названивать авторам не люблю, но иногда бывают очень срочные вопросы по выполненным (или по задержанным) работам.
По способу оплаты - Яндекс-деньги, безналичный расчет
Работаю 5 лет, на деньги авторов не кидаю - у меня их мало, зато постоянные.
И убедительная просьба - мы все знаем, как сами работаем, поэтому, пожалуйста, не нужно зря тратить моё и Ваше время, если Вы регулярно опаздываете с работами, или в последний день сдачи смотрите заказ и оказывается, что чего-то не хватает, или присылаете пустые письма, а потом еще пару дней "сейчас еще раз отправлю", также не хочу слышать "заканчиваю через 30 минут" и в итоге еще 2 дня работы нет :)
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