Нужен автор по экономическим дисциплинам

Ищу ответственного автора

Заказы поступают регулярно, поэтому требуется пунктуальность и ответственный подход к работе.

Я могу иногда переносить срок на 1-2 дня, но хочу, чтоб предупреждали заранее.

Также я понимаю, что все авторы используют свои прошлые работы - я не против. Но тогда буду требовать, чтобы мне одни и те же работы не отдавали. Также если вдруг окажется, что у студента работу не примут по причине совпадения с чужой работой - доработка максимум 1-2 дня :)

По антиплагиату требую от 50%.

Также обязательно наличие сотового телефона - названивать авторам не люблю, но иногда бывают очень срочные вопросы по выполненным (или по задержанным) работам.

По способу оплаты - Яндекс-деньги, безналичный расчет

Работаю 5 лет, на деньги авторов не кидаю - у меня их мало, зато постоянные.

И убедительная просьба - мы все знаем, как сами работаем, поэтому, пожалуйста, не нужно зря тратить моё и Ваше время, если Вы регулярно опаздываете с работами, или в последний день сдачи смотрите заказ и оказывается, что чего-то не хватает, или присылаете пустые письма, а потом еще пару дней "сейчас еще раз отправлю", также не хочу слышать "заканчиваю через 30 минут" и в итоге еще 2 дня работы нет :)