Работа по психологии

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрытнет заявок155 просмотров
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Нужно написать обсуждение, то есть составить психологический портрет по каждому ученику (по трем методикам). И составить план занятий(примерно 16 занятий) по проекту.

Срок сдачи: 20 февраля.

задание прикреплено.

11 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад