Курсовая (теор.) - Психология

$20
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен3 заявки128 просмотров
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Объем работы: 30

Срок выполнения: 25–02–2013

Шрифт: 14

Интервал: 1,5

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650 руб.

11 лет назад
rabotareferat
Сергей 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
181 отзыв(-2)
Выбранный исполнитель
Vira
Инна 
50 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
11 лет назад
$20
11 дней
Отлично!
Спасибо за сотрудничество. Все замечательно!