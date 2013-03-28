Курсовая (теор.) - Психология

задание во вложении необходимо дописать диплом 2,3 главы и поправить 1 главу если потребуется анти 85% цена 5000 р
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Объем работы: 30
Срок выполнения: 25–02–2013
Шрифт: 14
Интервал: 1,5
Антиплагиат от 50%
650 руб.
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