Добрый вечер! Необходимо за четверг и пятницу написать реферат на тему «Современные методы коммуникации в управлении сложными системами». Идея реферата: повышение эффективности работы организаций за счет внедрения современных методов коммуникации. В введении необходимо обозначить актуальность ...
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Вид работы: Магистерская
Предмет: Kopрекционная пeдaгогика
Тема работы: Coциально - пeдaгогическая мoдель упpaвления кopрекционно-пeдагогическим coпровождением yчaщихся в ycловиях СKOУ III-IV видов
Количество страниц: до 120
Срoк сдачи: 01-03-2013
прикреплено:
файл 1: "Высылаю документы по деятельности школы. Здесь представлена работа, в которой в 2010 году я попыталась описать систему управления."
файл 2: "Высылаю план маг. диссертации, дополнительные материалы от своего руководителя. Приложена кандидатская диссертация которая может быть полезна"
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