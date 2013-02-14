Статистический анализ эффективности производства

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Статистика. Институт сельхоз

Тема работы: Статистческий анализ эффективности производства и реализации

продукции растениеводства (по конкретному виду продукции)

30-40 листов

Выполнение На примере сельхоз организации города Рязани Годы 2009-2011.

Заполнение всех таблиц в методичке. Строго по методичке.

Это проверяют в ВУЗе.

Срок выполнения 20 февраля 2013

11 лет назад
akondr_
Андрей 
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад