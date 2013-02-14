Статистический анализ эффективности производства

Ищу ответственного автора Заказы поступают регулярно, поэтому требуется пунктуальность и ответственный подход к работе. Я могу иногда переносить срок на 1-2 дня, но хочу, чтоб предупреждали заранее. Также я понимаю, что все авторы используют свои прошлые работы - ...