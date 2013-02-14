Реферат: Соврем. методы коммуникации в управлении

Добрый вечер! Необходимо за четверг и пятницу написать реферат на тему «Современные методы коммуникации в управлении сложными системами». Идея реферата: повышение эффективности работы организаций за счет внедрения современных методов коммуникации.

В введении необходимо обозначить актуальность проблемы и рассказать об общей теории вопроса (порядка 3–5 тысяч символов). В первой главе необходимо рассказать про историю развития методов коммуникации в управлении сложными системами, рассказать о текущем положении дел на двух-трех конкретных примерах организаций (например, в сфере здравоохранения, просвещения и транспорта) — (порядка 10–15 тысяч символов). Во второй главе необходимо выбрать пути для улучшения ситуации (запись к врачам через единую информационную интернет-систему по поликлиникам, введение единого реестра расписаний для студентов, уменьшение времени ожидания транспорта за счет установки gps-маячков и мониторинга их текущего месторасположения с расчетом времени в пути) — (порядка 7–10 тысяч символов).

Свежие идеи приветствуются! Общий объем — порядка 25–30 тысяч символов. Оплата за 1000 символов — не более 2.5$. Идеальный бюджет — 1500 рублей. Работа должна быть написана качественно, «научным языком». При написании необходимо комбинировать копирайт и рерайт, процент копипасты — не более 15% от всего объема работы, обязательно с указанием на первоисточник.

Личная цель работы — желание увидеть свежий взгляд на рассматриваемую проблему, в т.ч. на основе имеющихся в огромном количестве рефератов и курсовых на эту тему.

Тестовое задание: заметка на тему реферата, где будет описано ваше видение проблемы в свободной форме.