Курсовая по домовому теплосчетчику

Тема: Домовой теплосчетчик

Исходные данные: в состав входят два датчика давления, два расходомера, два датчика температуры, диаметр трубы 60мм, 2 электроуправляемых вентиля для регулировки температуры в обратном трубопроводе. Формировать протокол по потреблению тепла за сутки, за месяц и итоговый за весь период учета.

Содержание проекта:

1. Поиск прототипа

2. Построение функциональной спецификации

3. Разработка структурной схемы

4. Построение принципиальной эллектрической схемы

5. Построение рабочей программы на Assembler

Срок от 2х недель, бюджет от 150$.