Исполнители студенческих работ требуются

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Закрыт9 заявок178 просмотров

На постоянную работу требуются исполнители для написания студенческих работ на заказ: курсовых, дипломов, рефератов и т.д.

Требования: высшее образование (желательно научное звание)

Опыт работы в этой сфере

Отличное знание своего предмета.

Привилегии отдаются техническим предметам.

Предпочтение исполнителям готовым браться за срочные работы.

Резюме высылать на [email protected] КАНДИДАТЫ БЕЗ РЕЗЮМЕ НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ!!!!

13 лет назад
help_student
Кристина 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
год назад
1 отзыв

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Нет заявок фрилансеров