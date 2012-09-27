Исполнители студенческих работ требуются

На постоянную работу требуются исполнители для написания студенческих работ на заказ: курсовых, дипломов, рефератов и т.д.

Требования: высшее образование (желательно научное звание)

Опыт работы в этой сфере

Отличное знание своего предмета.

Привилегии отдаются техническим предметам.

Предпочтение исполнителям готовым браться за срочные работы.

Резюме высылать на [email protected] КАНДИДАТЫ БЕЗ РЕЗЮМЕ НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ!!!!